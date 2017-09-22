Регионам дали отсрочку по выплате долгов правительству. Эти долги стали расти после «майских указов» Путина

Президент России Владимир Путин объявил о реструктуризации кредитов, полученных регионами от правительства. Программа рассчитана на семь лет. В первые два года регионы смогут погашать по 5% задолженности.

По словам Путина, в некоторых случаях программа будет действовать в течение 12 лет — если регионы смогут повышать доходы своих бюджетов темпами не ниже инфляции.

Выступая на заседании Госсовета, Путин сообщил, что на сегодняшний день регионы тратят на погашение долгов более 30 процентов своих доходов.

В начале 2017 года общая задолженность регионов достигала 2,318 триллиона рублей. Почти половина этой суммы приходится на кредиты, полученные от правительства.