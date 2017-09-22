Полиция задержала рабочих, которые спилили схему автомата Шмайссера с памятника Калашникову

Московская полиция задержала рабочих, которые устраняли ошибку на памятнике Михаилу Калашникову. Автор памятника Салават Щербаков сообщил РБК, что рабочих отвезли в отделение, чтобы оформить документы о проведенных работах.

На памятнике Калашникову Щербаков изобразил схему немецкого автомата StG 44 немецкого конструктора Хуго Шмайссера. Щербаков признал ошибку, объяснив, что для этого изображения он взял «что-то из интернета».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, рабочих доставили в полицию для дачи объяснений. Затем их отпустили из полиции. «Технические действия с памятником были согласованы с префектурой района, однако рабочие при себе не имели никаких документов», — говорится в сообщении РИА Новости.

Скульптор Салават Щербаков в беседе с РБК пожаловался на журналистов.

«Я могу о прессе книгу написать, насколько она высасывает из пальца. Они должны оформить документы, что работают, — это рабочий момент <…> События нет на эту тему. Нужна защита государственных людей от прессы, потому что она врет. Хочу начать кампанию и пойти в Госдуму — пресса издевается над страной», — сказал Щербаков.