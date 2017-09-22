Футбольный клуб «Балтика» подаст в суд на газету за статью «Бунт негра против судьи»

Калининградский футбольный клуб «Балтика» подаст в суд на местную газету «Новые колеса». Поводом стала статья в номере от 21 сентября под заголовком «Бунт негра против судьи».

«Балтика» отметила, что борьба с дискриминацией особенно важна в преддверии чемпионата мира 2018 года. Статьей, посвященной форварду Сенину Себаи из Кот-дʼИвуара, газета, по мнению клуба, перешла грань дозволенного.

Игра, описанная в статье, состоялась 16 сентября в Самаре. Во время матча против «Крыльев Советов» Себаи получил две желтые карточки с интервалом в минуту за споры с арбитром. Почти всю игру «Балтика» провела в меньшинстве. Калининградская команда проиграла со счетом 0:3.