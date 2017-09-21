Совет Европы призвал допустить Навального на выборы. Минюст назвал это давлением

РБК
19:46, 21 сентября 2017
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Комитет министров Совета Европы объявил, что Россия должна принять меры, «чтобы господин [Алексей] Навальный баллотировался на выборах». Об этом говорится в пресс-релизе по итогам рассмотрения того, как Россия исполняет решение ЕСПЧ по делу «Кировлеса».

В Совете Европы отметили, что после решения суда дело было передано в России на новое рассмотрение, но в ту же инстанцию. Компенсация за несправедливое решение, по мнению комитета, предусмотрена не была.

Российское министерство юстиции ответило, что компенсация была выплачена Навальному и второму фигуранту дела Петру Офицерову в полном объеме, а «пересмотр оспоренного заявителями приговора произведен».

Рекомендации комитета министров об участии в выборах Минюст назвал попыткой «политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период».

В 2013 году Навального и Офицерова в России признали виновными в том, что они принудили предприятие «Кировлес» продать им товар по заниженной цене, чтобы затем реализовать его с прибылью.
После обжалования ЕСПЧ признал, что российский суд вынес приговор за деятельность, которую нельзя отличить от обычного ведения бизнеса, и потребовал повторно рассмотреть дело.
Повторное рассмотрение состоялось в 2017 году. Навального и Офицерова снова признали виновными, им дали пять и четыре года условно соответственно.
Вступивший в силу приговор суда по закону запрещает Навальному выдвигаться в президенты в 2018 году. Несмотря на это, Навальный уже несколько месяцев ведет предвыборную кампанию.

Дело «Кировлеса»

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