Совет Европы призвал допустить Навального на выборы. Минюст назвал это давлением

Комитет министров Совета Европы объявил, что Россия должна принять меры, «чтобы господин [Алексей] Навальный баллотировался на выборах». Об этом говорится в пресс-релизе по итогам рассмотрения того, как Россия исполняет решение ЕСПЧ по делу «Кировлеса».

В Совете Европы отметили, что после решения суда дело было передано в России на новое рассмотрение, но в ту же инстанцию. Компенсация за несправедливое решение, по мнению комитета, предусмотрена не была.

Российское министерство юстиции ответило, что компенсация была выплачена Навальному и второму фигуранту дела Петру Офицерову в полном объеме, а «пересмотр оспоренного заявителями приговора произведен».

Рекомендации комитета министров об участии в выборах Минюст назвал попыткой «политического давления на российские власти в предстоящий электоральный период».