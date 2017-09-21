Прожиточный минимум в России впервые за два года поднялся выше 10 тысяч рублей
Российское правительство установило по итогам второго квартала 2017 года прожиточный минимум на душу населения в размере 10 329 рублей. Соответствующее постановление опубликовано 21 сентября.
Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11 163 рубля, для пенсионеров — 8 506 рублей, для детей — 10 160 рублей.
Отметку в 10 тысяч рублей прожиточный минимум преодолел во второй раз в истории. Впервые это случилось по итогам второго квартала 2015 года, но затем показатель вновь снизился.
Федеральный прожиточный минимум устанавливается правительством ежеквартально на основании стоимости потребительской корзины. Показатель используется для расчета минимального размера оплаты труда, пенсии, стипендий и других выплат. Регионы устанавливают прожиточный минимум для расчета собственных выплат.
В сентябре 2017 года правительство по поручению президента России Владимира Путина подготовило законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. С 1 января 2019 года эти показатели должны быть уравнены.
МРОТ устанавливается федеральным законом и с июля 2017 года составляет 7 800 рублей.