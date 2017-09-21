Прожиточный минимум в России впервые за два года поднялся выше 10 тысяч рублей

Российское правительство установило по итогам второго квартала 2017 года прожиточный минимум на душу населения в размере 10 329 рублей. Соответствующее постановление опубликовано 21 сентября.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 11 163 рубля, для пенсионеров — 8 506 рублей, для детей — 10 160 рублей.

Отметку в 10 тысяч рублей прожиточный минимум преодолел во второй раз в истории. Впервые это случилось по итогам второго квартала 2015 года, но затем показатель вновь снизился.