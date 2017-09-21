Перед митингом Навального в Хабаровске расклеили поддельные листовки про гей-парад и вывод войск из Крыма

Штаб Алексея Навального в Хабаровске
07:17, 21 сентября 2017
Надежный источник

Перед митингом Алексея Навального в Хабаровске, запланированным на 24 сентября, в городе расклеили фальшивые листовки его избирательной кампании.

В конце недели Навальный собирается провести три митинга — в Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. В Новосибирске время акции (22 сентября, 18:00) точно совпадает со временем специального показа фильма «Матильда» Алексея Учителя. О том, что такой показ состоится, было объявлено 20 сентября.

Алексей Навальный собирается баллотироваться на выборах президента России в 2018 году. В середине сентября он начал новый этап своей кампании — поездки по регионам с проведением массовых акций. Митинги уже прошли в Мурманске, Екатеринбурге и Омске.

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