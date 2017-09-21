Перед митингом Навального в Хабаровске расклеили поддельные листовки про гей-парад и вывод войск из Крыма
Перед митингом Алексея Навального в Хабаровске, запланированным на 24 сентября, в городе расклеили фальшивые листовки его избирательной кампании.
Неизвестные вредители клеят поддельные листовки #Навальный2018 в запрещённых местах и пытаются дискредитировать хабаровский штаб. pic.twitter.com/BFqotWnpl8— Штаб АН в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 21, 2017
Чужие лозунги, фальшивый шрифт, другие цвета, не наш формат. Вандалы расклеивают поддельные афиши #Навальный2018 по городу. pic.twitter.com/1OjiWZEjkr— Штаб АН в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 21, 2017
В конце недели Навальный собирается провести три митинга — в Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске. В Новосибирске время акции (22 сентября, 18:00) точно совпадает со временем специального показа фильма «Матильда» Алексея Учителя. О том, что такой показ состоится, было объявлено 20 сентября.