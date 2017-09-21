Комитет Госдумы отклонил законопроект Елены Мизулиной о запрете бэби-боксов

Как пояснила ТАСС первый зампредседателя комитета Ольга Окунева, Мизулина «не обратила внимание, что изменились требования к внесению законопроектов, [о поправках] в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)».

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей отклонил законопроект о запрете бэби-боксов, повторно внесенный Еленой Мизулиной.

«Предварительно она [Мизулина] с решением комитета согласна, мы возвращаем его автору в соответствии с частью 7.2 статьи 108 регламента Госдумы», — заявила первый зампредседателя профильного комитета Ольга Окунева.

Елена Мизулина первый раз внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете в России бэби-боксов в 2016 году. Мизулина предлагала наказывать медучреждения за организацию бэби-боксов штрафом до пяти миллионов рублей и приостанавливать их деятельность.

Правительство в целом одобрило законопроект, но рекомендовало его значительно переработать, в том числе из-за слишком жестких санкций.

19 июля 2017 года Госдума по рекомендации профильного комитета отклонила законопроект. Спустя несколько дней после этого Мизулина объявила, что повторно вносит законопроект о запрете бэби-боксов.

Бэби-боксы — специальные устройства при больницах и детских домах, где можно анонимно оставить ребенка. В России первые бэби-боксы устанавливают с 2012 года, но законодательно их работа до сих пор не регулируется.