Задержанные противники «Матильды» признались, что звонили с сообщением о бомбе в кинотеатре

«Православные активисты», задержанные по подозрению в поджоге автомобилей у офиса адвокатов режиссера Алексея Учителя, также совершили анонимный звонок, после которого эвакуировали кинотеатр во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительный органах.

По словам собеседника агентства, они признались, что позвонили и рассказали о бомбе, якобы находящейся в торговом центре «Черемушки». 11 сентября там прошел первый в России показ фильма «Матильда».

У задержанных также нашли листовки «За „Матильду“ гореть» и емкости с горючей смесью, добавил собеседник агентства. Мужчины якобы жили по поддельным документам.