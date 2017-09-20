В результате землетрясения в Мексике погибли более 200 человек

El Siglo De Durango
06:41, 20 сентября 2017
Надежный источник

В Мексике после сильного землетрясения магнитудой 7,1 погибли не менее 226 человек, сообщает местное издание El Siglo De Durango. По сведениям Associated Press, погибли не менее 248 человек.

Большинство погибших (117 человек) находились в момент землетрясения в Мехико. Президент страны Энрике Пена Ньето выступил с обращением к нации и призвал сконцентрироваться на поиске погибших и помощи пострадавшим.

В мэрии Мехико отмечают, что в городе разрушились не менее 40 зданий. В том числе обрушилось здание начальной школы, под завалами которого спасатели ищут пострадавших, пишет Associated Press. Агентство отмечает, что родственники учащихся получили сообщения в WhatsApp от двух девочек, которые находятся под обломками. Ранее спасатели обнаружили тела 25 погибших в результате обрушения школы, Почти все они — учащиеся.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября 2017 года, его эпицентр находился примерно в ста километрах от Мехико. Согласно предварительным оценкам, землетрясение стало наиболее сильным в Мексике с 1985 года, когда из-за подземных толчков магнитудой более 8 погибли более десяти тысяч человек.
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