В Мексике произошло землетрясение. Погибли десятки человек
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находится в 160 километрах от столицы в штате Морелос. По данным местных властей, только в этом штате погибли 42 человека, но эта цифра будет расти.
В столице Мексики, судя по видеозаписям, от подземных толчков частично разрушены несколько зданий, в том числе аэропорта.
Mexico City streets left cracked after 7.1-magnitude earthquake struck and killed at least 44 people. https://t.co/DcnljWzUDf pic.twitter.com/mUK1bXzd3E— ABC News (@ABC) September 19, 2017
There was another earthquake in Mexico. Is the world ending? https://t.co/XA1WsVEJXu pic.twitter.com/yVuwQbRbEN— Slate (@Slate) September 19, 2017
Dafuq RT @MDavisbot: Todays 7.1 Earthquake in Mexico City. #PrayForMexico pic.twitter.com/8dNstxhqSL— David (@divbear) September 19, 2017
8 сентября в Мексико также произошло землетрясение. Тогда жертв было меньше, поскольку эпицентр располагался у побережья страны.