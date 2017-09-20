В Мексике произошло землетрясение. Погибли десятки человек

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находится в 160 километрах от столицы в штате Морелос. По данным местных властей, только в этом штате погибли 42 человека, но эта цифра будет расти.

В столице Мексики, судя по видеозаписям, от подземных толчков частично разрушены несколько зданий, в том числе аэропорта.

Mexico City streets left cracked after 7.1-magnitude earthquake struck and killed at least 44 people. https://t.co/DcnljWzUDf pic.twitter.com/mUK1bXzd3E — ABC News (@ABC) September 19, 2017