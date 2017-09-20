В Мексике произошло землетрясение. Погибли десятки человек

The New York Times
21:40, 19 сентября 2017
Надежный источник

В Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1. Эпицентр находится в 160 километрах от столицы в штате Морелос. По данным местных властей, только в этом штате погибли 42 человека, но эта цифра будет расти.

В столице Мексики, судя по видеозаписям, от подземных толчков частично разрушены несколько зданий, в том числе аэропорта.

8 сентября в Мексико также произошло землетрясение. Тогда жертв было меньше, поскольку эпицентр располагался у побережья страны.
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