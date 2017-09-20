В частном секторе в Ростове-на-Дону вновь начался пожар. Месяц назад там сгорели 100 домов

Donnews.ru
10:43, 20 сентября 2017
Надежный источник

В частном секторе в Ростове-на-Дону начался сильный пожар. С загоревшегося дома огонь перекинулся еще на три соседних.

крупный пожар в центре Ростова
Анастасия Быченкова

Пожар начался в домах на улице 11-я линия, расположенной недалеко от Театральной площади. В августе в соседнем районе города сгорели более 100 домов, погиб один человек.

Пожар, произошедший в Ростове-на-Дону в августе, продолжался 18 часов. В МЧС сообщили, что дома были подожжены. МВД возбудила уголовное дело по статье об умышленном уничтожении имущества.
Местные жители рассказывали, что им угрожали поджогом, если они откажутся продать свои дома и участки под застройку.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме