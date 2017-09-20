В частном секторе в Ростове-на-Дону вновь начался пожар. Месяц назад там сгорели 100 домов

В частном секторе в Ростове-на-Дону начался сильный пожар. С загоревшегося дома огонь перекинулся еще на три соседних.

крупный пожар в центре Ростова Анастасия Быченкова

Пожар начался в домах на улице 11-я линия, расположенной недалеко от Театральной площади. В августе в соседнем районе города сгорели более 100 домов, погиб один человек.