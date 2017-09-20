Петербургские депутаты отказались работать 27 сентября. На этот день приходится православный праздник
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга отменили заседание, которое должно было пройти 27 сентября. Об этом говорится в соответствующем постановлении, принятом депутатами (.pdf).
В документе уточняется, что инициатива принадлежит депутату от «Единой России» Денису Четырбоку.
Как поясняет издание MR7, обычно депутаты отменяют заседание, попадающие на праздничные дни. Официальных праздников 27 сентября нет, но в этот день пройдет Воздвиженье креста господня. «В этот день нельзя ходить в лес, начинать новые дела и работать», — отмечает MR7.
Четырбок стал депутатом в 2016 году. Он настаивал на отказе от проведения референдума по передаче Исаакиевского собора РПЦ.