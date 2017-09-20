Линда Хэмилтон сыграет Сару Коннор в новом «Терминаторе»

The Hollywood Reporter
11:08, 20 сентября 2017
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Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор, примет участие в шестом фильме франшизы «Терминатор». Об этом, сообщает The Hollywood Reporter, объявил режиссер Джеймс Кэмерон, придумавший Терминатора и снявший первые два фильма о нем.

«У нас есть 50-60-летние мужчины, которые на экране до сих пор убивают плохих парней, но нет такого же примера для женщин», — сказал Кэмерон, анонсируя возвращение Хэмилтон.

В новом фильме о Терминаторе планирует появиться и Арнольд Шварценеггер, сыгравший киборга в четырех из пяти уже вышедших на экраны частях франшизы.

Джеймс Кэмерон будет продюсером проекта, а режиссером фильма станет Тим Миллер («Дэдпул»). Предполагается, что шестой «Терминатор» станет первой частью трилогии.

Сюжет фильма держится в секрете, однако ранее Кэмерон и Миллер говорили, что он будет продолжением «Судного дня» («Терминатор 2. Судный день» вышел на экраны в 1991 году).

В фильме появятся и новые герои, кроме персонажей Шварценеггера и Хэмилтон. В настоящий момент, по словам Кэмерона, авторы фильма ищут молодую актрису на одну из центральных ролей.

Дата выхода фильма на экраны пока не сообщается.

Линда Хэмилтон сыграла Сару Коннор в первых двух фильмах о Терминаторе. Всего на экраны вышли пять фильмов о Терминаторе, последний из них в 2015 году.
«Терминатор» и «Терминатор 2. Судный день» входят в число наиболее известных американских фильмов. Второй фильм о Терминаторе получил четыре премии «Оскар». Первый «Терминатор» включен Библиотекой Конгресса США в список фильмов, признанных национальным достоянием.
В 2017 году в кинотеатрах показали «Терминатора 2», переведенного в формат 3D.

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