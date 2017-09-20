Испанская полиция задержала 12 каталонских чиновников за подготовку референдума о независимости

Полиция Испании провела рейд в девяти правительственных зданиях Каталонии по делу о подготовке референдума о независимости. Об этом сообщает El Pais.

Задержаны 12 чиновников, включая «правую руку» вице-президента Каталонии Жозепа Марию Жове.

Вице-президент Уриол Жункерас назвал действия полиции посягательством на волю народа и отметил, что «подобного не случалось в западных демократиях уже десятилетия». Глава Каталонии Карлес Пучдемон собрал экстренное заседание.

Десятки протестующих вышли к зданию министерства экономики и начали выкрикивать «Они не пройдут» и «Мы все равно проголосуем».