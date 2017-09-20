Испанская полиция задержала 12 каталонских чиновников за подготовку референдума о независимости
Полиция Испании провела рейд в девяти правительственных зданиях Каталонии по делу о подготовке референдума о независимости. Об этом сообщает El Pais.
Задержаны 12 чиновников, включая «правую руку» вице-президента Каталонии Жозепа Марию Жове.
Вице-президент Уриол Жункерас назвал действия полиции посягательством на волю народа и отметил, что «подобного не случалось в западных демократиях уже десятилетия». Глава Каталонии Карлес Пучдемон собрал экстренное заседание.
Десятки протестующих вышли к зданию министерства экономики и начали выкрикивать «Они не пройдут» и «Мы все равно проголосуем».
Каталония планирует провести референдум о независимости 1 октября. Испанские власти объявили его незаконным и противоречащим Конституции.
19 сентября испанская полиция изъяла десятки тысяч брошюр о референдуме, которые власти Каталонии планировали разослать местным жителям.
До этого премьер-министр Испании Мариано Рахой распорядился открыть расследование в отношении 700 мэров каталонских городов, вышедших на акцию в поддержку референдума.
Предыдущий референдум в Каталонии прошел 2014 году, но имел статус неофициального опроса. Тогда за отделение от Испании проголосовали около 80% каталонцев.