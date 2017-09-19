В Хабаровске сдался подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу
В Хабаровске задержан 25-летний Анар Аллахверанов, подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в уличной драке.
«Комсомольская правда в Хабаровске» сообщает со ссылкой на представителя управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольгу Алькину, что Аллахверанов в сопровождении адвоката пришел с явкой с повинной.
В сообщении «КП» говорится, что подозреваемый сдался полиции. По данным агентства «Восток-Медиа», Аллахверанов пришел в управление ФСБ по Хабаровскому краю.
Следственный комитет РФ сообщил, что после допроса Аллахверанова отправят в СИЗО. Подозреваемому была заочно избрана мера пресечения в виде ареста.
Андрей Драчев погиб в уличной драке 20 августа. Он дрался с Аллахверановым один на один. Когда Драчев упал, противник несколько раз ударил его в голову.
Уголовное дело первоначально было возбуждено по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Позднее Следственный комитет РФ переквалифицировал дело на статью об убийстве, совершенном из хулиганских побуждений.
Анар Аллахверанов тренировался в бойцовском клубе «Мастер». Его брат Натиг Аллахверанов, один из учредителей клуба, отбывает срок в колонии. Его посадили по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью: в 2013 году Натиг Аллахверанов избил человека, который задолжал ему деньги.