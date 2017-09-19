В Хабаровске сдался подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу

В Хабаровске задержан 25-летний Анар Аллахверанов, подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в уличной драке.

«Комсомольская правда в Хабаровске» сообщает со ссылкой на представителя управления ФСБ по Хабаровскому краю Ольгу Алькину, что Аллахверанов в сопровождении адвоката пришел с явкой с повинной.

В сообщении «КП» говорится, что подозреваемый сдался полиции. По данным агентства «Восток-Медиа», Аллахверанов пришел в управление ФСБ по Хабаровскому краю.

Следственный комитет РФ сообщил, что после допроса Аллахверанова отправят в СИЗО. Подозреваемому была заочно избрана мера пресечения в виде ареста.