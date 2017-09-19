В Бремене арестовали чеченца, воевавшего за «Исламское государство»
Полиция Бремена арестовала 28-летнего чеченца, подозреваемого в причастности к «Исламскому государству». Об этом сообщили в прокуратуре Гамбурга.
Уточняется, что Асланбек С. воевал за ИГ в Сирии. Силовики следили за ним в Германии в течение нескольких месяцев.
Чеченца задержали 13 сентября в Бремене. На следующий день его допросили и поместили под стражу в Гамбурге.
«Такие личности представляют большую угрозу безопасности и должны незамедлительно быть депортированы после выхода из тюрьмы», — отметили в прокуратуре.
Прокуратура также объявила, что спецслужбы в 2016 году проверяли информацию о нескольких чеченцах, уехавших из Бремена в Сирию.
По данным ведомства, всего в стране находятся 700 исламистов, представляющих угрозу. От 10 до 20 из них жили в Бремене.