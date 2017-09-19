В Бремене арестовали чеченца, воевавшего за «Исламское государство»

Полиция Бремена арестовала 28-летнего чеченца, подозреваемого в причастности к «Исламскому государству». Об этом сообщили в прокуратуре Гамбурга.

Уточняется, что Асланбек С. воевал за ИГ в Сирии. Силовики следили за ним в Германии в течение нескольких месяцев.

Чеченца задержали 13 сентября в Бремене. На следующий день его допросили и поместили под стражу в Гамбурге.