Минюст России: решение ЕСПЧ по Беслану создаст проблемы для предотвращения терактов
Министерство юстиции России заявило, что решение Европейского суда по правам человека по поводу теракта в Беслане в дальнейшем «создаст проблемы для предотвращения террористических актов правоохранительными органами». Об этом сообщает «Интерфакс».
19 сентября коллегия Большой Палаты ЕСПЧ отказала в пересмотре решения, согласно которому родственникам погибших и пострадавшим следует выплатить три миллиона евро.
Европейский суд по правам человека 13 апреля обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. Суд признал, что российские власти не расследовали теракт должным образом, а также допустили «чрезмерное применение смертоносной силы» при штурме школы.
1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане. В результате нападения и последующего штурма погибли более 300 человек.