Минюст России: решение ЕСПЧ по Беслану создаст проблемы для предотвращения терактов

Министерство юстиции России заявило, что решение Европейского суда по правам человека по поводу теракта в Беслане в дальнейшем «создаст проблемы для предотвращения террористических актов правоохранительными органами». Об этом сообщает «Интерфакс».

19 сентября коллегия Большой Палаты ЕСПЧ отказала в пересмотре решения, согласно которому родственникам погибших и пострадавшим следует выплатить три миллиона евро.