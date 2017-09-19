Минюст России: решение ЕСПЧ по Беслану создаст проблемы для предотвращения терактов

Интерфакс
18:50, 19 сентября 2017
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Министерство юстиции России заявило, что решение Европейского суда по правам человека по поводу теракта в Беслане в дальнейшем «создаст проблемы для предотвращения террористических актов правоохранительными органами». Об этом сообщает «Интерфакс».

19 сентября коллегия Большой Палаты ЕСПЧ отказала в пересмотре решения, согласно которому родственникам погибших и пострадавшим следует выплатить три миллиона евро.

Европейский суд по правам человека 13 апреля обязал Россию выплатить около трех миллионов евро родственникам погибших и пострадавшим в теракте в Беслане в 2004 году. Суд признал, что российские власти не расследовали теракт должным образом, а также допустили «чрезмерное применение смертоносной силы» при штурме школы.
1 сентября 2004 года террористы захватили школу в Беслане. В результате нападения и последующего штурма погибли более 300 человек.

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