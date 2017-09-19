Международная выставка в Петербурге отменила показ «Матильды»

РИА Новости
10:13, 19 сентября 2017
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Петербургская международная выставка киноиндустрии «Кино Экспо» отменила показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом РИА Новости сообщил представитель оргкомитета.

Собеседник агентства не назвал причину такого решения. Он также рассказал, что министр культуры Владимир Мединский на выставку не приедет. Как пишет РИА Новости, ранее предполагалось, что Мединский посетит показ, а картину покажут без допуска прессы.

В оргкгомитете заявили «Ведомостям», что отменили показ «из-за опасений за безопасность зрителей».

Как позднее пояснили в пресс-службе «Матильды», показ перенесли с 19 сентября на следующий день по решению режиссера. «Показ приобрел слишком широкую огласку (…) Решение было основано на желании ограничить количество людей, которые хотят его увидеть: это не премьерный показ, это показ только для киносетей», — отметили в пресс-службе.

6 сентября Учитель пригласил Мединского на «Кино Экспо». «Это крупнейший кинорынок, который проводится в течение года. Фильм „Матильда“ будет представлен крупнейшим киносетям и директорам кинотеатров», — говорил режиссер.

Ранее сорвался показ «Матильды» в московском кинотеатре «Иллюзион». Как объясняли организаторы, это произошло из-за того, что копию не успели привезти из Владивостока.
Фильм выйдет на широкие экраны 26 октября. Крупнейшая в России объединенная киносеть «Синема парк» и «Формула кино» отказалась от проката «Матильды», сославшись на угрозы от «православных активистов». Учитель и два депутата Госдумы потребовали от ФСБ и МВД проверить членов организации «Христианское государство — Святая Русь», угрожавших кинотеатрам.
Мединский резко раскритиковал противников «Матильды», в том числе депутата Госдумы Наталью Поклонскую. Он также попросил МВД обеспечить безопасность показов.

Поклонская и "православные активисты" против "Матильды"

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