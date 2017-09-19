Международная выставка в Петербурге отменила показ «Матильды»

Петербургская международная выставка киноиндустрии «Кино Экспо» отменила показ фильма Алексея Учителя «Матильда». Об этом РИА Новости сообщил представитель оргкомитета.

Собеседник агентства не назвал причину такого решения. Он также рассказал, что министр культуры Владимир Мединский на выставку не приедет. Как пишет РИА Новости, ранее предполагалось, что Мединский посетит показ, а картину покажут без допуска прессы.

В оргкгомитете заявили «Ведомостям», что отменили показ «из-за опасений за безопасность зрителей».

Как позднее пояснили в пресс-службе «Матильды», показ перенесли с 19 сентября на следующий день по решению режиссера. «Показ приобрел слишком широкую огласку (…) Решение было основано на желании ограничить количество людей, которые хотят его увидеть: это не премьерный показ, это показ только для киносетей», — отметили в пресс-службе.

6 сентября Учитель пригласил Мединского на «Кино Экспо». «Это крупнейший кинорынок, который проводится в течение года. Фильм „Матильда“ будет представлен крупнейшим киносетям и директорам кинотеатров», — говорил режиссер.