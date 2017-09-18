«Рассказ служанки» и «Большая маленькая ложь» получили главные награды на «Эмми»

В Лос-Анджелесе в 69-й раз прошла церемония вручения премий Американской телеакадемии «Эмми».

Награды в основных номинациях получили сериал «Рассказ служанки» и минисериал «Большая маленькая ложь».

Так, «Рассказ служанки» завоевал «Эмми» как лучший драматический сериал, а также получил награды за лучшую главную женскую роль в драматическом сериале (Элизабет Мосс) и лучшую женскую роль второго плана (Энн Дауд). Для Мосс, сыгравшей, в числе прочего, в сериале «Безумцы» это первая «Эмми»

«Большая маленькая ложь» получила пять «Эмми», включая награду Николь Кидман за лучшую женскую роль в минисериале.

Лучшим комедийным сериалом был признан «Вице-президент».

«Мир Дикого запада», выдвинутый на «Эмми» в 22 номинациях, остался без наград в главных категориях. Также конкурентам в основных номинациях проиграл и сериал «Странные вещи», которого критики считали главным претендентом на награды.