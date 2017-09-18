Правительство собралось увеличить сборы с операторов связи для развития Крыма

РБК
07:06, 18 сентября 2017
Требует подтверждения

Средства на программы по развитию Крыма и Калининградской области планируют изыскать за счет увеличения сбора с операторов связи. Такая идея, пишет РБК, обсуждается в правительстве.

Речь идет об увеличении сбора в резерв универсального обслуживания, куда сейчас все операторы отчисляют 1,2% выручки от услуг связи.

Минфину, Минкомсвязи и ФАС поручено проработать вопрос об увеличении отчислений операторов, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося в начале сентября. Копия протокола есть в распоряжении РБК.

Насколько может вырасти сбор в резерв универсального обслуживания, собеседники издания пока не сообщили.

Источники в операторах связи заявили РБК, что средства на выплату повышенного сбора, в условиях необходимости выполнения требований «закона Яровой», можно изыскать только за счет абонентов.

Они также сообщили, что появление в протоколе поручения о размере сбора стало для сотовых операторов «полной неожиданностью». На самом совещании у Козака, по данным источников в компаниях, этот вопрос не обсуждался.

Официальные представители крупнейших сотовых операторов в России от комментариев пока отказались.

По словам директора по стратегическим проектам Института развития интернета Ирины Левовой, если решение об увеличении отчислений в резерв будет принято, это может стать серьезной финансовой нагрузкой для операторов «с учетом ранее принятого „закона Яровой“, на реализацию которого им необходимо будет выделить несколько триллионов рублей».

РБК
На программы по развитию Крыма и Калининградской области до 2020 года требуется выделить 165 миллиардов рублей.
Ранее РБК сообщало, что на совещании у вице-премьера Козака обсуждалась, в числе прочего, идея изыскать эти средства за счет сокращения гуманитарной помощи «отдельным территориям» — самопровозглашенным республикам Донбасса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь о прекращении помощи Донбассу не идет, но перераспределение бюджетных средств планируется.
Отчисления сотовых операторов в резерв универсального обслуживания в 2016 году составили 13,7 миллиарда рублей.
Программы развития Крыма и Калининградской области, в числе прочего, предусматривают строительство трасс «Приморское кольцо» и «Таврида». Для финансирования строительства, сообщили «Ведомости», правительство решило дополнительно поднять акцизы на топливо.

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