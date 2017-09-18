Правительство собралось увеличить сборы с операторов связи для развития Крыма

Средства на программы по развитию Крыма и Калининградской области планируют изыскать за счет увеличения сбора с операторов связи. Такая идея, пишет РБК, обсуждается в правительстве.

Речь идет об увеличении сбора в резерв универсального обслуживания, куда сейчас все операторы отчисляют 1,2% выручки от услуг связи.

Минфину, Минкомсвязи и ФАС поручено проработать вопрос об увеличении отчислений операторов, следует из протокола по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, состоявшегося в начале сентября. Копия протокола есть в распоряжении РБК.

Насколько может вырасти сбор в резерв универсального обслуживания, собеседники издания пока не сообщили.

Источники в операторах связи заявили РБК, что средства на выплату повышенного сбора, в условиях необходимости выполнения требований «закона Яровой», можно изыскать только за счет абонентов.

Они также сообщили, что появление в протоколе поручения о размере сбора стало для сотовых операторов «полной неожиданностью». На самом совещании у Козака, по данным источников в компаниях, этот вопрос не обсуждался.

Официальные представители крупнейших сотовых операторов в России от комментариев пока отказались.