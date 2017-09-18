После приговора по «делу 2 мая» на Украине в столкновениях с протестующими пострадали 35 полицейских и военных

В результате столкновений у Ильичевского городского суда под Одессой пострадали 20 полицейских и 15 бойцов Нацгвардии, сообщает «112 Украина».

Столкновения начались после того, как суд признал невиновными в организации массовых беспорядков 19 обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Пятеро обвиняемых в этот момент находились под стражей; их освободили, но двоих задержали по подозрению в сепаратизме.

После судебного заседания недовольные оправдательным приговором стали строить баррикады у суда, начались столкновения с полицейскими и бойцами Нацгвардии. Протестующие бросали в силовиков бутылки, камни, и кинули взрывпакет.

По факту столкновений заведено уголовное дело по статье «хулиганство».