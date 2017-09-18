Литва вызвала посла России из-за вторжения военных самолетов в свое воздушное пространство

Литва потребовала объяснить нарушение и «принять все необходимые меры к тому, чтобы в дальнейшем подобные инциденты не повторялись».

Как отмечается в сообщении литовского МИДа, 16 сентября два российских военных самолета Ил-76 две минуты пробыли в воздушном пространстве Литвы на пути в Калининградскую область.

Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла России Александра Удальцова и вручила ему ноту о нарушении воздушного пространства страны.

Россия проводит совместные военные учения с Белоруссией «Запад-2017». Они проходят с 14 по 20 сентября в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях, а также на территории Белоруссии.

В учениях задействованы 12,7 тысячи военных, до 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, включая 250 танков, а также до 10 боевых кораблей.

По легенде три выдуманные «страны-агрессора» (Вейшнория, Весбария и Лубения) нападают на Белоруссию.

Западные страны неоднократно выражали обеспокоенность учениями, которые проходят раз в два года. Минобороны России отвечало, что не нарушает никаких международных соглашений.