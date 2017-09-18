Фигурантов «дела 2 мая» признали невиновными в массовых беспорядках в Одессе

Ильичевский городской суд в украинском Черноморске признал невиновными подсудимых по делу о событиях 2 мая в Одессе по эпизоду о массовых беспорядках. Всех их освободили в зале суда.

Суд счел несостоятельными доказательства в участии и организации беспорядков, которые привели к гибели людей и травмам. В заключении говорится, что по делу был допрошен только один милиционер, работавший на Греческой площади во время беспорядков.

Массовые беспорядки на Греческой площади — один из эпизодов «дела 2 мая», который предшествовал основным событиям у Дома профсоюзов. Суд отметил, что следствие предъявило обвинения только пророссийским активистам.

Обвиняемыми по делу проходили 19 человек, из которых пять находились под арестом. Прокуратура потребовала приговорить их к срокам заключения от 8 до 15 лет. Никто из обвиняемых своей вины не признал.

Двух освобожденных в зале суда подсудимых — Сергея Долженкова и Евгения Мефедова — задержали по другому делу сразу после оглашения приговора.