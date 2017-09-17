Опубликовано видео нападения на Николая Ляскина

Телеграм-канал Mash, связанный с изданием «Лайф», опубликовал видеозапись с камеры наблюдения, на которой снято нападение на Николая Ляскина, руководителя московского штаба Алексея Навального. На записи снято, как нападавший, подбежав со спины, бьет Ляскина, а затем убегает.

На Николая Ляскина напали вечером 15 сентября на улице Гиляровского в Москве. Главу московского штаба Навального ударили по голове и плечу металлической трубой. Врачи диагностировали у Ляскина сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В связи с нападением возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявил, что будет добиваться переквалификации дела на статью «посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения деятельности либо из мести за такую деятельность».

Ляскин связал нападение с началом нового этапа избирательной кампании Навального, который собирается баллотироваться в президенты России. В рамках кампании Навальный отправился в поездки по регионам.