В Одессе в детском лагере произошел пожар, двое детей погибли
В Одессе в детском лагере «Виктория» в ночь на 16 сентября сгорел двухэтажный деревянный корпус.
По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, при пожаре погибли два ребенка. Один ребенок, как сообщает сайт «Думская», пропал без вести.
Двое детей получили травмы и были доставлены в больницу. Большинство воспитанников лагеря, по данным СМИ, были эвакуированы, когда начался пожар.
Точной информации о причинах пожара пока нет. «Думская» пишет, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.
В муниципальном лагере «Виктория», как пишет «Интерфакс», за счет городского бюджета Одесса отдыхают, в частности, дети из многодетных или малообеспеченных семей, дети участников военной операции в Добнассе, а также «победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований».
В 2016 году в лагере была проведена реконструкция, были построены новые деревянные корпуса. В мае 2017-го лагерь посетил президент Украины Петр Порошенко.