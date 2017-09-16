В Одессе в детском лагере произошел пожар, двое детей погибли

ГСЧС Украины
06:23, 16 сентября 2017
Надежный источник

В Одессе в детском лагере «Виктория» в ночь на 16 сентября сгорел двухэтажный деревянный корпус.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, при пожаре погибли два ребенка. Один ребенок, как сообщает сайт «Думская», пропал без вести.

Двое детей получили травмы и были доставлены в больницу. Большинство воспитанников лагеря, по данным СМИ, были эвакуированы, когда начался пожар.

Точной информации о причинах пожара пока нет. «Думская» пишет, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.

В муниципальном лагере «Виктория», как пишет «Интерфакс», за счет городского бюджета Одесса отдыхают, в частности, дети из многодетных или малообеспеченных семей, дети участников военной операции в Добнассе, а также «победители конкурсов и турниров, олимпиад и соревнований». 
В 2016 году в лагере была проведена реконструкция, были построены новые деревянные корпуса. В мае 2017-го лагерь посетил президент Украины Петр Порошенко.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме