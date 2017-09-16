В Одессе в детском лагере произошел пожар, двое детей погибли

В Одессе в детском лагере «Виктория» в ночь на 16 сентября сгорел двухэтажный деревянный корпус.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, при пожаре погибли два ребенка. Один ребенок, как сообщает сайт «Думская», пропал без вести.

Двое детей получили травмы и были доставлены в больницу. Большинство воспитанников лагеря, по данным СМИ, были эвакуированы, когда начался пожар.

Точной информации о причинах пожара пока нет. «Думская» пишет, что пожар мог возникнуть из-за короткого замыкания.