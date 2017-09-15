«Зенит» начал выступление в Лиге Европы с победы со счетом 5:0
Санкт-петербургский «Зенит» победил в первом туре Лиги Европы победил в гостях македонский «Вардар» со счетом 5:0. Это самая крупная победа в первом туре ЛЕ. Французская «Ницца» забила бельгийскому «Зюлте-Варегему» также пять мячей, но один пропустила; с таким же счетом 1:5 закончился и поединок австрийской «Аустрии» с итальянским «Миланом».
В первом тайме за «Зенит» дважды отличился Александр Кокорин и один раз Артем Дзюба. Во втором периоде голы забили Бранислав Иванович и Эмилиано Ригони.
Всего в Лиге Европы 15 сентября состоялось более десятка матчей. Свое выступление во втором по значимости клубном европейском турнире также начал московский «Локомотив» — он сыграл 0:0 с «Копенгагеном».