«Зенит» начал выступление в Лиге Европы с победы со счетом 5:0

Санкт-петербургский «Зенит» победил в первом туре Лиги Европы победил в гостях македонский «Вардар» со счетом 5:0. Это самая крупная победа в первом туре ЛЕ. Французская «Ницца» забила бельгийскому «Зюлте-Варегему» также пять мячей, но один пропустила; с таким же счетом 1:5 закончился и поединок австрийской «Аустрии» с итальянским «Миланом».

В первом тайме за «Зенит» дважды отличился Александр Кокорин и один раз Артем Дзюба. Во втором периоде голы забили Бранислав Иванович и Эмилиано Ригони.