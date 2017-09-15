«Майские указы» о повышении зарплат бюджетникам продлят на два года

Действие «майских указов» о повышении зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе врачам и учителям, фактически продлят на два года, пишет РБК.

«Майские указы» предполагают, что средняя зарплата ряда категорий работников бюджетной сферы к 2018 году должна будет составлять от 100 или 200% (в зависимости от категории) от средних трудовых доходов в соответствующих регионах.

«Майские указы» о зарплатах врачей и учителей пока не выполнены, но в правительстве уже обсуждается вопрос сохранения достигнутых показателей на 2019–2020 годы. Это, в частности, подтвердили РБК в Минкультуры и министерстве труда. Окончательного решения, подчеркнул источник в Минтруда, пока нет, так как работа над проектом бюджета на 2018–2020 годы еще не закончена.

Для того, чтобы зарплаты бюджетников, подпадающих под действие «майских указов», продолжили составлять 100-200% от средней в регионе, в условиях роста доходов в целом по стране их придется увеличивать.

По расчетам старшего аналитика группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александра Шуракова, регионам за два года придется потратить на эти цели 422 миллиарда рублей. По мнению экспертов, дополнительные траты приведут к дальнейшему росту долговой нагрузки регионов.