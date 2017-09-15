«Майские указы» о повышении зарплат бюджетникам продлят на два года

РБК
07:25, 15 сентября 2017
Требует подтверждения

Действие «майских указов» о повышении зарплат работникам бюджетной сферы, в том числе врачам и учителям, фактически продлят на два года, пишет РБК.

«Майские указы» предполагают, что средняя зарплата ряда категорий работников бюджетной сферы к 2018 году должна будет составлять от 100 или 200% (в зависимости от категории) от средних трудовых доходов в соответствующих регионах.

«Майские указы» о зарплатах врачей и учителей пока не выполнены, но в правительстве уже обсуждается вопрос сохранения достигнутых показателей на 2019–2020 годы. Это, в частности, подтвердили РБК в Минкультуры и министерстве труда. Окончательного решения, подчеркнул источник в Минтруда, пока нет, так как работа над проектом бюджета на 2018–2020 годы еще не закончена.

Для того, чтобы зарплаты бюджетников, подпадающих под действие «майских указов», продолжили составлять 100-200% от средней в регионе, в условиях роста доходов в целом по стране их придется увеличивать.

По расчетам старшего аналитика группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александра Шуракова, регионам за два года придется потратить на эти цели 422 миллиарда рублей. По мнению экспертов, дополнительные траты приведут к дальнейшему росту долговой нагрузки регионов.

«Регионы сокращали (оптимизировали) сети образовательных и медицинских учреждений, чтобы уменьшить социальные расходы, но этот резерв практически исчерпан, поэтому дальнейшее усиление социальной нагрузки на бюджеты приведет к росту долговой нагрузки», — предупреждает эксперт Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

РБК
«Майские указы» — пакет распоряжений, подписанный Владимиром Путиным после начала его очередного президентского срока в мае 2012 года. «Майские указы», как было объявлено, направлены на реализацию основных предвыборных обещаний Путина.

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