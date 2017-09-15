СК вернул Илье Яшину деньги, изъятые при обыске в 2012 году

Илья Яшин
09:38, 15 сентября 2017
Надежный источник

Следственный комитет РФ вернул Илье Яшину деньги, изъятые у него в 2012 году во время обыска по делу о беспорядках на Болотной площади.

Об этом Яшин сообщил в своем фейсбуке, приложив скриншот уведомления о поступлении на его счет 12415 долларов США, перечисленных СК.

Удивительные события происходят. В далеком июне 2012 года у меня был обыск по Болотному делу. Следователи в мое отсутст...

Опубликовано Ильей Яшиным 15 сентября 2017 г.

«Мы долго судились, доказывая противозаконность этих действий. За все годы СК так и не смог предъявить мне обвинений, но деньги возвращать категорически не хотел», — написал Яшин.

В мае 2017 года, по его словам, суд обязал Следственный комитет вернуть изъятые деньги. Решение суда СК должен был выполнить в течение месяца, однако сделал это только в сентябре, указал Яшин.

В мае 2012 года протестный митинг на Болотной площади завершился столкновениями с полицией. По так называемому «болотному делу» в июне обыски были проведены у лидеров оппозиции, в том числе у Алексея Навального, Бориса Немцова, Ильи Яшина и Ксении Собчак. Впоследствии никому из них обвинения по «болотному делу» не предъявили.
У Собчак, как сообщалось, во время обыска была изъята крупная сумма наличными, но уже в октябре 2012 года деньги ей вернули.
Обвиняемыми по делу об участии в беспорядках на Болотной площади проходили около 30 человек. Часть из них была амнистирована, другие приговорены к разным срокам лишения свободы.
В организации беспорядков на Болотной площади обвинили Леонида Развозжаева и Сергея Удальцова. Они были приговорены к 4,5 года колонии и вышли на свободу в 2017 году.
Официально дело о беспорядках на Болотной площади до сих пор не закрыто.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме