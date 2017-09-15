СК вернул Илье Яшину деньги, изъятые при обыске в 2012 году

Следственный комитет РФ вернул Илье Яшину деньги, изъятые у него в 2012 году во время обыска по делу о беспорядках на Болотной площади.

Об этом Яшин сообщил в своем фейсбуке, приложив скриншот уведомления о поступлении на его счет 12415 долларов США, перечисленных СК.

Удивительные события происходят. В далеком июне 2012 года у меня был обыск по Болотному делу. Следователи в мое отсутст... Опубликовано Ильей Яшиным 15 сентября 2017 г.

«Мы долго судились, доказывая противозаконность этих действий. За все годы СК так и не смог предъявить мне обвинений, но деньги возвращать категорически не хотел», — написал Яшин.

В мае 2017 года, по его словам, суд обязал Следственный комитет вернуть изъятые деньги. Решение суда СК должен был выполнить в течение месяца, однако сделал это только в сентябре, указал Яшин.