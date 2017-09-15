Патриархия предложила запретить не связанным с РПЦ организациям называть себя православными

Московская патриархия предложила закрепить за религиозными организациями «исключительное право» использовать в названии сведения о вероисповедании (например, «православный»). Соответствующие поправки предлагается внести в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», сообщает РИА Новости.

«Те организации, которые никак не связаны с религиозными общинами, не должны включать в свои наименования такого рода сведения», — заявила глава юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

По ее словам, существует «целый блок» организаций, в названии которых есть слово «православный», хотя «никакой связи с Церковью у этих организаций нет». По мнению игуменьи, это создает ошибочное впечатление, будто деятельность этих организаций «осуществляется по благословению церковных иерархов», «одобряется Церковью, идет под ее эгидой».

Игуменья Ксения не привела примеров такого использования указаний на вероисповедание нерелигиозными организациями. РИА Новости упомянуло организацию «Христианское государство — Святая Русь», которая борется, в том числе путем угроз, за отмену проката фильма «Матильда». «Медуза» публиковала интервью с руководителем этой организации.