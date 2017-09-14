США и Великобритания потребовали снять Россию с Олимпиады в Пхенчхане
Антидопинговые агентства 17 западных стран направили письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой отстранить Россию от Игр-2018 в Южной Корее. Об этом сообщает The Guardian.
Среди них США, Канада и Великобритания. Такое решение агентства приняли после двухдневного заседания в Колорадо.
По их мнению, Россия до сих пор не понесла ответственность за «один из крупнейших скандалов в истории спорта». В заявлении говорится, что МОК пора прекратить откладывать решение, так как отсутствие должного расследования будет угрожать всем «чистым» спортсменам на зимней Олимпиаде 2018 года.
«Ведущие российские спортсмены и организации не должны допускаться до Олимпиады, где они намеренно нарушают правила и грабят чистых атлетов», — отметили агентства.