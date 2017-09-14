Ростуризм обязал сообщать о проданных турах. Туроператоры отчитались о заграничных путевках дешевле 100 рублей

Некоторые российские туроператоры в 2017 году подали отчетность о путевках за границу дешевле 100 рублей на человека. Такие сведения содержатся в едином федеральном реестре, который ведет Ростуризм. Внимание на парадоксальную стоимость туров обратило РБК.

Например, компания «Мега-Тур» подала в реестр данные, что за 2016 год отправила за границу 533 человека, а общая стоимость этих туров составила 10 940 рублей. Следовательно, стоимость тура на человека составила 21 рубль. После официального запроса РБК в Ростуризм стоимость туров «Мега-Тур» увеличили в тысячу раз, не объяснив, с чем это связано.

При этом всего в реестре есть восемь компаний с зарубежными турами дешевле 500 рублей на человека. Даже у крупнейшего туроператора TUI средняя стоимость тура составила только 7,2 тысячи рублей с человека. В самой компании эти данные назвали некорректными и не обновленными.