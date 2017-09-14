Рэпер Скриптонит выпустил песню с Major Lazer

Трек был создан в рамках платформы TBRG Open. Как рассказывали участники Major Lazer, они написали бит, под который Скриптонит придумывал текст, а затем уже доделывали трек. Тот же бит предполагается использовать в треках музыкантов из других стран в рамках проекта TBRG Open.

Казахстанский рэпер Скриптонит (настоящее имя — Адиль Жалелов) выпустил совместную композицию с американским продюсерским трио Major Lazer. Скриптонит — первый русскоязычный музыкант, который поработал с Major Lazer.

Major Lazer — это американские продюсеры Дипло, Jillionaire и Walshy Fire. Коллектив выпускает музыку под собственным названием в соавторстве со многими известными артистами. Помимо прочих Major Lazer работали с Джастином Бибером, датской певицей MØ, Арианой Гранде и многими другими. Дипло до создания Major Lazer продюсировал композиции многих известных музыкантов, в том числе он работал с Бритни Спирс, Бейонсе, Мадонной и многими другими.

Скриптонит является одним из самых успешных современных русскоязычных рэперов. Его дебютный альбом «Дом с нормальными явлениями» вышел в конце 2015 года.

Рэпер Оксимирон на баттле с Гнойным говорил, что ему предлагали выпустить совместный трек с Major Lazer, но он отказался.