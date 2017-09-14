Охранный статус снежного барса сменили с «исчезающего» на «уязвимый»

Международный союз охраны природы
17:58, 14 сентября 2017
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Международный союз охраны природы (МСОП) объявил об изменении охранного статуса ирбиса (снежного барса) с «исчезающий» на «уязвимый».

В организации заявили, что в некоторых частях ареала ирбиса ситуация улучшилась (в том числе благодаря борьбе с браконьерством), однако численность вида продолжает снижаться и ирбисам по-прежнему грозит вымирание.

По данным последних лет, на воле живут от четырех до десяти тысяч ирбисов, передает Associated Press. Вид считается исчезающим, если на воле живут менее двух с половиной тысяч взрослых особей, пишет агентство.

14 сентября МСОП сделал еще ряд объявлений — в том числе признал вымершим один из видов нетопырей, обитавший на австралийском острове Рождества. Последний известный представитель вида исчез в августе, следует из сообщения.

Ирбис — вид кошачьих из рода пантер. Ирбисы живут в горах Центральной Азии — в том числе в Южной Сибири, на Памире и в Гималайях. Они занесены в Красную книгу России.

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