Суд в Краснодаре объявил, что гражданин Украины Павел Гриб был арестован 17 августа. Его задержали на неделю позже

ТАСС
09:35, 13 сентября 2017
Надежный источник

Гражданин Украины Павел Гриб арестован до 17 октября, сообщили ТАСС в Октябрьском районном суде Краснодара.

Решение об избрании меры пресечения «Грибу Павлу Игоревичу, 1998 года рождения, находящемуся в международном розыске», было вынесено 17 августа, заявили представители суда.

Ранее отец Павла Гриба бывший сотрудник погранслужбы Украины Игорь Гриб сообщал, что его сын пропал 24 августа, поехав на встречу с девушкой в белорусский Гомель. Игорь Гриб предположил, что его сына в Белоруссии похитили сотрудники российских правоохранительных органов.

МИД Украины, в свою очередь, сообщал со ссылкой на письмо из управления ФСБ Краснодарского края, что Павел Гриб был задержан 25 августа в Краснодаре и помещен в СИЗО.

По версии Игоря Гриба, его сын мог привлечь внимание российских спецслужб своими публикациями в соцсетях.
Украинским журналистам удалось найти девушку, на встречу с которой Павел Гриб поехал в Гомель. Девушка, представившаяся Татьяной из Сочи, сообщила, что с ней связывалось ФСБ, отказавшись рассказать какие-либо подробности.
По словам адвоката Гриба Андрея Сабинина, украинцу предъявлено обвинение по статье 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
Из-за задержания Павла Гриба МИД Украины выразил протест российской стороне, указав, в частности, что к украинскому гражданину в СИЗО в Краснодаре не допускают консулов.
Российский МИД и другие ведомства задержание Павла Гриба пока никак не прокомментировали.

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