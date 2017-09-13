Суд в Краснодаре объявил, что гражданин Украины Павел Гриб был арестован 17 августа. Его задержали на неделю позже

Гражданин Украины Павел Гриб арестован до 17 октября, сообщили ТАСС в Октябрьском районном суде Краснодара.

Решение об избрании меры пресечения «Грибу Павлу Игоревичу, 1998 года рождения, находящемуся в международном розыске», было вынесено 17 августа, заявили представители суда.

Ранее отец Павла Гриба бывший сотрудник погранслужбы Украины Игорь Гриб сообщал, что его сын пропал 24 августа, поехав на встречу с девушкой в белорусский Гомель. Игорь Гриб предположил, что его сына в Белоруссии похитили сотрудники российских правоохранительных органов.

МИД Украины, в свою очередь, сообщал со ссылкой на письмо из управления ФСБ Краснодарского края, что Павел Гриб был задержан 25 августа в Краснодаре и помещен в СИЗО.