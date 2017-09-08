Гражданин Украины съездил на свидание в Белоруссию. И (предположительно) оказался в российском СИЗО по подозрению в терроризме

24 августа в белорусском Гомеле пропал гражданин Украины Павел Гриб — после того, как поехал туда на свидание с девушкой, с которой познакомился по интернету. 8 сентября украинское министерство иностранных дел сообщило, что Гриб содержится в следственном изоляторе ФСБ в Краснодаре. Семья Гриба уверена, что причиной задержания стали «антироссийские» посты Павла в социальных сетях. Российские власти о задержании гражданина Украины официально ничего не сообщали.

О пропаже Павла Гриба стало известно 27 августа. Его отец, бывший украинский пограничник Игорь Гриб, написал в фейсбуке, что сын поехал в Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился в интернете. Павел Гриб должен был приехать домой в тот же день, и когда этого не произошло, отец отправился на поиски. По его словам, в Гомеле выяснилось, что Гриба разыскивает ФСБ Краснодарского края по обвинению в терроризме. Причиной Игорь Гриб считает посты сына в социальных сетях, где он «часто не подбирал выражения насчет врагов». Найти признаки какой-то активности Павла Гриба в интернете «Медузе» не удалось — его страница во «ВКонтакте» была удалена еще в мае, после запрета президентом Украины российских социальных сетей. С девушкой Гриб переписывался в скайпе, в других социальных сетях он не зарегистрирован.

МИД Украины заявил, что Гриб удерживается в краснодарском СИЗО № 5. Версию о том, что Гриб находится в Краснодаре, еще 2 сентября высказал глава украинской Службы безопасности Василий Грицак, но от российской стороны не было подтверждений или опровержений. Утром 8 сентября украинский МИД рассказал о письме от Управления ФСБ Краснодарского края — в нем говорилось, что Гриб был задержан еще 25 августа по статье «Террористический акт» и находится в СИЗО. Сестра Гриба Ольга подтвердила «Медузе», что такое письмо из ФСБ действительно существует. «Там написано, что 25 августа в 22:00 он уже был задержан в Краснодаре. Консулы пытались пробиться к нему еще 30 и 31 августа, потом 5 сентября пытался пройти адвокат, но им отказали, сказали, что такого здесь нет», — рассказала Ольга Гриб.

Украинские журналисты разыскали девушку, с которой переписывался Гриб. Изданию «Громадское» она представилась Татьяной из Сочи и подтвердила, что с ней связалась ФСБ, но не рассказала, на каких условиях. «Я действительно не могу сейчас этого сказать. Я не могу говорить, потому что могу сделать хуже ему и себе», — объяснила она. «Громадское» опубликовало фрагменты переписки Татьяны и Гриба — из нее следует, что девушка пыталась уговорить его приехать в Россию; когда он отказался, возник вариант с Гомелем.

У Павла Гриба серьезное заболевание, которое требует особого ухода. Врач Гриба Василий Притула говорит, что он болеет портальной гипертензией — повышенным давлением, которое может привести к внутреннему кровотечению. «Внутреннее кровотечение может возникнуть не только от удара, но и даже от эмоционального перенапряжения. Физические нагрузки, нарушение диеты — Павлу нельзя принимать трудноперевариваемую пищу — все это может привести даже к летальному исходу», — рассказал Притула. Из-за болезни Гриб был освобожден от военной службы.

Российские и белорусские власти о задержании Павла Гриба официально не сообщали. РИА «Новости», ссылаясь на источники в правоохранительных органах, утверждает, что Гриба нет в краснодарском СИЗО. В Управлении ФСБ по Краснодарскому краю «Медузе» отказались дать оперативный комментарий, попросив прислать письменный запрос. В белорусском МВД заявили, что на территории республики Гриб не задерживался. Российский адвокат Андрей Сабинин заявил «Медузе», что Гриб точно содержится в СИЗО № 5, но попасть к нему пока не удается. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой вмешаться в ситуацию и выяснить условия содержания и состояние здоровья задержанного.