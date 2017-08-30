Украинский омбудсмен попросила Москалькову проверить информацию о задержании 19-летнего украинца сотрудниками ФСБ. Он пропал в Гомеле

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову проверить информацию о задержании 19-летнего украинца Павла Гриба. Он пропал после того, как поехал в Гомель на встречу с девушкой из России.

Отец Павла Игорь Гриб, бывший сотрудник пограничной службы Украины, утверждает, что его сына выманила в Белоруссию и задержала ФСБ.

О том, что его сын пропал, Игорь Гриб сообщил 27 августа. Павел поехал в Гомель для личного знакомства с девушкой, с которой до тех пор общался только в соцсетях. Когда сын не вернулся, его отец отправился в Белоруссию на поиски.

По словам Игоря Гриба, он выяснил, что ФСБ объявила его сына в розыск по подозрению в терроризме. Игорь Гриб считает, что поводом могли стать публикации Павла в соцсетях, где он «часто не подбирал выражения относительно врагов Родины». В вооруженных силах Украины Павел не служил из-за инвалидности. Он должен постоянно принимать медицинские препараты, рассказал его отец.

В комментарии телеканалу «112 Украина» Игорь Гриб предположил, что Павел может находиться в следственном изоляторе в Краснодаре. Дело против Павла, по словам его отца, инициировало управление ФСБ по Краснодарскому краю.

Украинский телеканал ТСН утверждает, что разыскал девушку, на встречу с которой поехал Павел Гриб. Она рассказала, что сама находится под следствием, и призналась, что пригласила Павла на встречу по требованию ФСБ. Имени девушки ТСН не назвал.

Как сообщает «Настоящее время», министерство иностранных дел Украины направило запросы в Россию и Белоруссию по поводу исчезновения Павла Гриба. Консул Украины в Минске сообщил, что Павла нет в числе задержанных в СИЗО на территории Белоруссии.