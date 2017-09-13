Россия заняла 63 место в рейтинге гражданств мира

Российская Федерация потеряла три позиции в рейтинге гражданств мира, ежегодно составляемом швейцарской компанией Henley & Partners. В 2017 году Россия занимает в этом рейтинге 63-е место, а годом ранее делила 60-ю строчку с Китаем.

При составлении рейтинга учитываются такие показатели, как размер экономики страны, уровень развития человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность, возможность кратковременных безвизовых поездок и безвизового проживания и работы за рубежом и некоторые другие. Максимальное значение всех показателей оценивается в 100 процентов.

Лидеру рейтинга — Германии — в 2017 году удалось набрать 82,7 процента, у России — 39,7 процента.

Всю верхнюю часть рейтинга гражданств мира занимают европейские страны. США разместились на 29-м месте с результатом 68,8 процента, на пять строчек ниже Латвии (75,4 процента для граждан страны, 29,2 процента для неграждан).

Замыкают список Центрально-Африканская республика (16,3 процента) и Афганистан (14,6 процента), занявшие 158 и 159 места соответственно.

Ближайшими соседями России по рейтингу оказались Колумбия (62 место, 39,9 процента) и островное государство в Карибском море Сент-Люсия (64 место, 39,6 процента).

Управляющий партнер Henley & Partners Switzerland AG Екатерина Мавренкова, комментируя рейтинг РБК, сообщила, что перемещение России на три позиции вниз не является показателем ухудшения качества российского гражданства.

«Отдельные показатели России за год как раз улучшились. Например, безвизовые возможности для краткосрочных путешествий. Просто некоторые участники рынка показали лучшую динамику», — сказала Мавренкова.