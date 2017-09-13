Депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина обратились к главе ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить движение «Христианское государство — Святая Русь». Копии обращений приводит «Фонтанка».

Запрос депутатов связан с угрозами «православных активистов» кинотеатрам, которые планируют показать фильм Алексея Учителя «Матильда». Пушкина и Роднина также напомнили о случаях поджогов студии Учителя в Санкт-Петербурге и автомобилей около офиса адвокатов режиссера, кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, а также угрозах журналистке Екатерине Винокуровой.