Депутаты попросили ФСБ проверить «Христианское государство — Святая Русь». Движение угрожало кинотеатрам из-за «Матильды»

Фонтанка.ру
11:13, 13 сентября 2017
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Депутаты Госдумы Оксана Пушкина и Ирина Роднина обратились к главе ФСБ Александру Бортникову и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить движение «Христианское государство — Святая Русь». Копии обращений приводит «Фонтанка».

Запрос депутатов связан с угрозами «православных активистов» кинотеатрам, которые планируют показать фильм Алексея Учителя «Матильда». Пушкина и Роднина также напомнили о случаях поджогов студии Учителя в Санкт-Петербурге и автомобилей около офиса адвокатов режиссера, кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, а также угрозах журналистке Екатерине Винокуровой.

«Сложившиеся и совместно действующие формирования националистов и антисемитов, прикрывающихся лозунгами защиты христианской веры и ценностей, на деле давно и безнаказанно творят террор и насилие», — говорится в запросе депутатов.

Фонтанка.ру
Ранее на активистов движения пожаловалась крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино». Заявления в полицию были связаны с угрозами, поступающими в кинотеатры.
Лидер движения Александр Калинин в ответ попросил полицию «найти и покарать истинных заказчиков провокации, стоящих за фильмом „Матильда“, устранив, таким образом, причину, а не следствие». В заявлении «Христианского государства — Святая Русь» говорится, что МВД не должно бороться с «простыми русскими православными людьми, загнанными в угол и вынужденными идти на нарушение закона, чтобы отстаивать народные святыни и государственные идеалы».

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