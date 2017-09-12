В Москве эвакуировали РУДН

Meduza
11:11, 12 сентября 2017
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В Москве провели эвакуацию в Российском университете дружбы народов (РУДН). Источник в университете сообщил «Медузе», что речь идет об учебной тревоге, которую устраивают раз в семестр. Судя по сообщениям в соцсетях, в РУДН проводит учения противопожарная служба.

11-12 сентября в крупных городах по всей России из-за анонимных звонков о заложенных бомбах проводят эвакуацию в торговых центрах, школах, университетах, гостиницах, административных зданиях и на вокзалах. В некоторых городах журналисты сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что проводятся учения. В других городах власти утверждают, что никаких учений нет. В Ставрополе из-за анонимных звонков возбудили уголовное дело.

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