В Москве эвакуировали РУДН
В Москве провели эвакуацию в Российском университете дружбы народов (РУДН). Источник в университете сообщил «Медузе», что речь идет об учебной тревоге, которую устраивают раз в семестр. Судя по сообщениям в соцсетях, в РУДН проводит учения противопожарная служба.
11-12 сентября в крупных городах по всей России из-за анонимных звонков о заложенных бомбах проводят эвакуацию в торговых центрах, школах, университетах, гостиницах, административных зданиях и на вокзалах. В некоторых городах журналисты сообщили со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что проводятся учения. В других городах власти утверждают, что никаких учений нет. В Ставрополе из-за анонимных звонков возбудили уголовное дело.