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По всей России эвакуировали школы и торговые центры из-за звонков о бомбах. Хроника
Что произошло
С 10 сентября сразу в нескольких российских городах начали массово эвакуировать школы, административные здания и торговые центры. Эвакуировали тысячи человек в десятках регионов. Причиной называют звонки о якобы заложенных бомбах. Источником сообщений называют виртуальные иностранные телефонные номера.
Новых сообщений о «минировании» из российских городов не поступало уже больше часа. Мы закрываем хронику, но вы можете следить за развитием событий в наших новостях.
Уточнение про иностранных виртуальных операторов, от которых якобы приходили звонки. В «Ростелекоме» заверяют, что даже в этом случае можно вычислить звонившего по IP-адресу. Но никаких конкретных данных или информации о возбуждении дела пока нет.
Главное к 16:00 по Москве
— Подтверждается версия о массовых звонках о бомбе с анонимных номеров. В Перми звонили через международного виртуального оператора
— Первые города уже отчитались, что по всем звонкам выполнены проверки. Ничего не найдено
— Уголовное дело для поиска «телефонных террористов» возбудили только на Ставрополье. А в парламенте уже предлагают усилить ответственность за это
И снова иностранный след. По данным уральского сегмента «Ростелекома», звонки о бомбах в Пермь пришли через иностранного виртуального оператора (который сам не владеет вышками, а арендует чужую сеть).
Ожидаемые новости из парламента. Замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич сказал «Интерфаксу», что наказание за телефонный терроризм надо увеличить «хотя бы до восьми лет». Сейчас по этой статье дают до пяти лет лишения свободы.
Отдельные регионы уже начали отчитываться, что у них никого не эвакуировали. Об этом заявили в Самарской, Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Орловской и Тамбовской областях, а также в Удмуртии.
Ставропольский губернатор Владимир Владимиров, как и источники Znak.com, считает, что анонимные звонки могут поступать «не с территории России». На Ставрополье уже возбудили уголовное дело, чтобы найти звонивших.
«Интерфакс» передает, что в пермских школах и административных зданиях все проверили и никаких бомб не нашли. Всего в городе, напомним, эвакуировали 5,7 тысячи человек.
Пока по всей России проводят эвакуации, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев находится в Грозном. Там он заявил, что терроризм в России «практически побороли». Вряд ли это напрямую связано с массовыми проверками, но его наверняка об этом еще спросят.
Тем временем волна эвакуаций дошла до самой западной точки России. В Калининграде эвакуировали областную думу, гостиницу и торговый центр.
В Челябинске начальник пресс-службы местного ГУ МВД Ольга Штерк заявила, что минимум в пяти регионах прошла «спам-атака». «Звонки были сделаны через интернет, вычислить, откуда они поступили, будет сложно. Есть программы, которые позволяют звонить с планшетов, телефонов и тому подобное. С помощью специальных программ звонивший мог скрыть свое местонахождение. Программа по установлению ведется совместно с ФСБ», — добавила она.
Эксперт добавил, что звонившие плохо представляют географию городов, в которых они «минируют» здания. Просто называют несколько номеров школ и мэрию, иногда торговые центры.
Главное к 15.00 по Москве
— Резкий рост сообщений о взрывных устройствах в торговых центрах, школах, институтах, вокзалах и других местах зафиксирован с 10 сентября
— Сообщения приходят во многих городах, по большей части расположенных в Сибири и на Дальнем Востоке
— Эвакуированы в общей сложности десятки тысяч человек
— Есть две основные версии происходящего: масштабные учения, которых не было со времен СССР, и действия хакеров. Официальных комментариев о случившемся почти нет.
В Новом Уренгое эвакуировали 4 крупных объекта, никаких подозрительных объектов не обнаружено.
Во Владивостоке эвакуировали и оцепили городской вокзал. А еще несколько торговых центров и даже одно общежитие.
Собрали единый текст про все минирования, там все основные города, версии, свидетельства очевидцев.
Но есть и города, где все спокойно.
В Перми, между тем, отменены занятия не только в школах, но и в Пермском госуниверситете и Пермском государственном институте культуры (Интерфакс).
В РУДН подтвердили «Медузе», что эвакуация проводилась в связи с учебной тревогой, которую проводят раз в полгода.
В Красноярске основная версия, не учения, а — розыгрыш. Там эвакуировано чуть меньше 20 зданий, злоумышленники якобы пользовались ip-телефонией.
В Екатеринбурге полиция начала поиски «лжеминера», но какие именно объекты пришлось эвакуировать, не говорят.
«Разнарядка пришла от федерального начальства. В неведении были даже руководители среднего звена. Говорят, результатами остались не удовлетворены. Торговые комплексы сработали плохо: после сигнала тревоги посетители продолжали спокойно попивать кофе и смотреть фильмы, никто их не тревожил», — цитирует «Комсомолка» источник.
Причем учения эти супермаркеты провалили.
Источники «Комсомольской правды» передают: в Челябинске были учения, никакой террористической угрозы.
Еще одно подтверждение про Омск: якобы учения планировались, но звонки о заложенных бомбах их сорвали.
Информация про Новосибирск
Znak.com утверждает, что звонки о минировании поступают из-за рубежа, а речь может идти о вирусной хакерской атаке — сообщения о взрывчатке оставляет программа, а не человек.
И еще свидетельства:
Ощущение, что эвакуирована вся Пермь.
Пермский «АиФ» дает такую цитату источника в Минобороны:
«В России впервые со времен СССР проходят масштабные антитеррористические учения, в которых участвуют все ведомства, отвечающие за безопасность государства. Кроме Омска, Новосибирска, Перми и Челябинска в ближайшее время учения пройдут и в других крупных городах государства».
Чуть раньше эта новость попала в Рамблер, и там указано имя и должность «источника»: это помощник генерального инспектора Министерства обороны Российской Федерации Олег Островский.
По данным МВД, за за 7 месяцев было 785 дел о ложных звонках о теракте. Это почти по четыре в день по всей России. За последние несколько дней только в некоторых городах были десятки звонков.
В Москве, между тем, эвакуировали РУДН, но это вроде бы учебная тревога, которая раз в семестр проводится.
В Омской области, где все и началось, говорят, что учения действительно планировались, но звонки о минировании — это совпадение, они не по учениям:
«Нужно понимать, в каких условиях появился этот документ. Дело в том, что раньше планировались учения по антитеррористической деятельности и перед подобными учениями органы госвласти приводят в режим повышенной готовности. Документ посвящён именно этому. То, что у нас начались всевозможные „минирования“ — это, как говорится, просто совпало. <…> Учения проведут в ближайшее время», — пояснили в ГУИП Омской области.
Коллеги из «Медиазоны» завели хронику на несколько часов раньше нас, у них можно узнать утренние подробности.
Главное к 14.00
— Эвакуируют десятки зданий в десятках городов
— В Перми отменены занятия во всех школах
— Официальная причина пока так и не названа: версия об учениях в одних регионах неофициально подтверждается, в других — опровергается