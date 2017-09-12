Олега Сенцова этапировали в Челябинск

Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного по делу о подготовке терактов в Крыму, этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск. Об этом сообщает Совет правозащитников Иркутской области.

Причины перевода не уточняются.

Ранее Сенцова перевели в Иркутск из колонии в Якутске. Он пояснил, что ему также не назвали причины перевода. Как уточнил режиссер, его просто «дернули» из колонии.