Олега Сенцова этапировали в Челябинск

Совет правозащитников Иркутской области
09:50, 12 сентября 2017
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Украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного по делу о подготовке терактов в Крыму, этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск. Об этом сообщает Совет правозащитников Иркутской области.

Причины перевода не уточняются.

Ранее Сенцова перевели в Иркутск из колонии в Якутске. Он пояснил, что ему также не назвали причины перевода. Как уточнил режиссер, его просто «дернули» из колонии.

Сенцова приговорили к 20 годам лишения свободы в августе 2015 года. Другой фигурант дела — Александр Кольченко — получил 10 лет колонии. Оба отказались признать вину.
В поддержку режиссера выступили многие российские и зарубежные кинематографисты. Президент России Владимир Путин на просьбы освободить Сенцова ответил отказом.
Россия отказалась передать Сенцова Украине, так как после присоединения Крыма ему автоматически присвоили российское гражданство.
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