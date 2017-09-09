Олега Сенцова этапировали в СИЗО в Иркутске

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за подготовку терактов в Крыму, этапирован из колонии в Якутске в Иркутск и находится в городском следственном изоляторе № 1.

Об этом сообщили члены региональной Общественной наблюдательной комиссии, которые поговорили с Сенцовым в СИЗО. Сообщается, что его увезли из колонии в Якутске около недели назад.

Почему его перевели в Иркутск, Сенцов не знает. Перевод может означать проведение следственных действий или судебного разбирательства.

О переводе Сенцова в Иркутск 8 сентября сообщила российская правозащитница Зоя Светова (сейчас ее пост об этом в фейсбуке не доступен). Она писала, что его могли перевести в колонию ИК-19.