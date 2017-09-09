Олега Сенцова этапировали в СИЗО в Иркутске
Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный на 20 лет за подготовку терактов в Крыму, этапирован из колонии в Якутске в Иркутск и находится в городском следственном изоляторе № 1.
Об этом сообщили члены региональной Общественной наблюдательной комиссии, которые поговорили с Сенцовым в СИЗО. Сообщается, что его увезли из колонии в Якутске около недели назад.
Почему его перевели в Иркутск, Сенцов не знает. Перевод может означать проведение следственных действий или судебного разбирательства.
О переводе Сенцова в Иркутск 8 сентября сообщила российская правозащитница Зоя Светова (сейчас ее пост об этом в фейсбуке не доступен). Она писала, что его могли перевести в колонию ИК-19.
Олег Сенцов был приговорен к 20 годам колонии по делу о подготовке терактов в Крыму в августе 2015 года. Второй фигурант дела — Александр Кольченко — получил 10 лет заключения. Они оба отказались признать свою вину.
Об освобождении Сенцова просили многие деятели культуры, в том числе Александр Сокуров, Андрей Звягинцев, Алексей Герман-младший, Владимир Котт и Павел Бардин. Президент Владимир Путин содействовать освобождению Сенцова отказался.