«Моя чаша терпения переполнена». Мединский прокомментировал отказ крупнейшей сети от показа «Матильды»
Министр культуры Владимир Мединский заявил, что у него заканчивается терпение в связи с решением объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда».
«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — сказал чиновник, отказавшись подробнее разъяснить свою позицию. Мединский пообещал выпустить отдельное заявление.
12 сентября крупнейшая сеть кинотеатров России, в которую входят «Синема парк» и «Формула кино», объявила об отказе от проката «Матильды». Уточнялось, что это произошло из-за угроз «православных активистов». В пресс-службе сети отмечали, что хотят «оградить посетителей от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма».
Ранее против показа картины выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Активисты рассылали письма кинотеатрам по всей России с просьбой не показывать «Матильду».
В Санкт-Петербурге в студию Алексея Учителя бросили «коктейли Молотова», позднее у офиса его адвоката сожгли две машины, оставив листовки «За „Матильду“ гореть».
Премьера ленты должна пройти 26 октября. 11 сентября во Владивостоке прошел первый предпремьерный показ фильма.