«Моя чаша терпения переполнена». Мединский прокомментировал отказ крупнейшей сети от показа «Матильды»

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что у него заканчивается терпение в связи с решением объединенной сети «Синема парк» и «Формула кино» отказаться от показа фильма Алексея Учителя «Матильда».

«Могу сказать, что я долго терпел, но моя чаша терпения переполнена», — сказал чиновник, отказавшись подробнее разъяснить свою позицию. Мединский пообещал выпустить отдельное заявление.