Buzzfeed: Россия предлагала Трампу «нереалистичный» план нормализации отношений

Buzzfeed
20:34, 12 сентября 2017
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Власти России в марте 2017 года предложили администрации президента США план, предполагающий полноценное восстановление отношений между странами. Об этом сообщает издание Buzzfeed, в распоряжении которого оказался документ.

Документ предполагал ряд встреч и консультаций между представителями РФ и США, посвященных широкому кругу тем — от информационной безопасности (эту встречу, где Россию представлял бы советник президента РФ Андрей Крутских, предлагалось провести в апреле) и «взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли и инвестиций» до ситуации на Украине и денуклеаризации Корейского полуострова.

К моменту встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, согласно этому плану, руководители военных ведомств и спецслужб обеих стран должны были также провести консультации, пишет издание.

Высокопоставленный источник в Госдепартаменте назвал ожидания России о нормализации отношений «нереалистичными»; по его словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон в июле подтвердил главе МИД РФ Сергею Лаврову невозможность более масштабного налаживания отношений без усилий России по нормализации ситуации на Украине.

Представитель Совета национальной безопасности сказал Buzzfeed, что Россия могла счесть условия предложения приемлемыми скорее из-за сообщений СМИ о положительном отношении Трампа к РФ, чем на основании действий американской администрации.

Какой именно была реакция администрации США на это предложение, из публикации неясно — представители Белого дома и Госдепартамента заявили Buzzfeed, что не говорили России о выполнимости этого плана. Из статьи следует, в то же время, что некоторые из предложенных Россией встреч состоялись.

Кроме возможности узнать о сферах, в которых Кремль хотел улучшить отношения двух стран, этот план раскрывает непроговоренное представление Москвы, что Трамп не разделяет злость США на предположительно вмешательство Москвы в выборы 2016 года и будет готов к молниеносному сближению (англ. яз.).

Buzzfeed
Отношения России и США, ухудшившиеся в 2014 году после присоединения Крыма к России и начала войны на Украине, резко испортились в 2016 году. Одним из поводов стала война в Сирии, где страны поддерживают разные силы, другим — предполагаемое вмешательство России в ход президентских выборов в США.
Новый американский президент Дональд Трамп, победе которого, как утверждают в США, пыталась поспособствовать Россия, неоднократно говорил о намерении попробовать восстановить отношения с РФ. Власти России после его победы также говорили, что рассчитывают на улучшение отношений с США.
Летом 2017 года Конгресс США принял новые санкции против России, которые, в частности, ограничили право президента отменять санкции. После этого Россия потребовала от США сократить штат сотрудников диппредставительств и лишила США посольской дачи (фактически это было ответом на санкции, принятые при Бараке Обаме в декабре 2016-го); США ответила на это закрытием генконсульства РФ в Сан-Франциско и двух других дипломатических учреждений в Нью-Йорке и Вашингтоне.

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