Buzzfeed: Россия предлагала Трампу «нереалистичный» план нормализации отношений

Власти России в марте 2017 года предложили администрации президента США план, предполагающий полноценное восстановление отношений между странами. Об этом сообщает издание Buzzfeed, в распоряжении которого оказался документ.

Документ предполагал ряд встреч и консультаций между представителями РФ и США, посвященных широкому кругу тем — от информационной безопасности (эту встречу, где Россию представлял бы советник президента РФ Андрей Крутских, предлагалось провести в апреле) и «взаимовыгодного сотрудничества в сфере торговли и инвестиций» до ситуации на Украине и денуклеаризации Корейского полуострова.

К моменту встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, согласно этому плану, руководители военных ведомств и спецслужб обеих стран должны были также провести консультации, пишет издание.

Высокопоставленный источник в Госдепартаменте назвал ожидания России о нормализации отношений «нереалистичными»; по его словам, госсекретарь Рекс Тиллерсон в июле подтвердил главе МИД РФ Сергею Лаврову невозможность более масштабного налаживания отношений без усилий России по нормализации ситуации на Украине.

Представитель Совета национальной безопасности сказал Buzzfeed, что Россия могла счесть условия предложения приемлемыми скорее из-за сообщений СМИ о положительном отношении Трампа к РФ, чем на основании действий американской администрации.

Какой именно была реакция администрации США на это предложение, из публикации неясно — представители Белого дома и Госдепартамента заявили Buzzfeed, что не говорили России о выполнимости этого плана. Из статьи следует, в то же время, что некоторые из предложенных Россией встреч состоялись.