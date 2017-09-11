Восемь миллионов россиян оказались под угрозой банкротства

Объединенное кредитное бюро
12:01, 11 сентября 2017
Надежный источник

Почти восемь миллионов россиян, взявших кредиты, находятся под угрозой банкротства. К такому выводу пришли аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ), проанализировав данные о 47 миллионах заемщиков с открытыми счетами.

По состоянию на конец первого полугодия 2017 года, под определение потенциального банкрота подпадают около 660 тысяч человек (1,4% от общего числа заемщиков с открытыми счетами). Это заемщики, чей долг превышает 500 тысяч рублей, не исполнявшие требования о погашении в течение трех месяцев, в отношении которых Арбитражный суд может начать процедуру банкротства.

Еще около 7,1 миллиона российских заемщиков, которые в настоящий момент не платят по своим кредитам более 90 дней, также потенциально «могут воспользоваться правом банкротства для облегчения своего финансового положения», считают в ОКБ.

Большая часть потенциальных банкротов — заемщики с двумя открытыми кредитами (21% от общего числа), на втором месте заемщики с тремя открытыми кредитами (19%), на третьем — заемщики с одним открытым кредитом (16%).

В среднем заемщик с одним кредитом должен банку 93 тысячи рублей, а заемщик с двумя и более — 1,4 миллиона рублей. Обладатель десяти и более кредитов обычно должен выплатить 3,9 миллиона рублей.

76 процентов потенциальных банкротов, отмечает ОКБ, брали кредит наличными. Средний остаток долга в этой категории примерно 754 тысячи рублей на заемщика.

По кредитам наличными заемщики в 76 процентов перестают вовремя платить, когда сумма долга в среднем достигает 754 тысяч рублей. На втором месте автокредиты (10,2% случаев со средним долгом 981 тысяча рублей), на третьем — ипотечные кредиты (5,8% случаев со средним долгом 3,1 миллиона рублей).

Закон о банкротстве физических лиц действует в России с 1 октября 2015 года. Арбитражный суд может начать процедуру банкротства гражданина, если его долг превышает 500 тысяч рублей, а требования об уплате задолженности не исполнены в течение трех месяцев. Процедура банкротства может быть начата как по заявлению самого гражданина, так и его кредитора, например, банка.
В первом полугодии 2017 года российские суды признали банкротами 13 тысяч 225 граждан и индивидуальных предпринимателей, в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчеты арбитражных управляющих, раскрытые в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме