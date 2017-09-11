Искусственный интеллект смог воссоздать игру «Марио». Просто наблюдая, как в нее играют

Программа, созданная исследователями из технологического университета Джорджии, смогла написать свою версию видеоигры Super Mario Bros без доступа к оригинальному коду.

Искусственный интеллект воссоздал игру, лишь наблюдая за тем, как в нее играют. Он проанализировал визуальную составляющую игры и движение объектов по экрану. Программа изучает полученные данные и выясняет правила, по которым проходит движение. Система создает набор правил, записывая их как логические утверждения, и объединяет их для игрового движка.

Сейчас программа работает только на 2D-платформах. Как уточняет The Verge, созданная искусственным интеллектом игра периодически допускает сбои, но в целом работает.

Теперь ученые работают над созданием собственной версии игры Mega Man.