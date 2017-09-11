Арестован глава сахалинской «дочки» «Роснефти». Его обвинили в вымогательстве миллиона рублей

Таганский суд Москвы арестовал до 9 ноября руководителя сахалинской дочерней компании «Роснефти» Андрея Бардина.

Бардина задержали 9 сентября в Москве. Ему предъявили обвинение в коммерческом подкупе (часть 8 статьи 204 УК РФ, предполагает до 12 лет колонии).

По версии следствия, Бардин вымогал 1 миллион рублей у директора некоей фирмы. Эти деньги он потребовал за допуск компании к тендеру «дочки» «Роснефти».

Бардин отказался признать свою вину. На заседании следователь рассказал, что его задержали в рамках «оперативного эксперимента». Сам Бардин заявил, что не знает, как у него оказались деньги. Он заверил, что встретился с предпринимателем на автомобильной заправке, но денег не брал.