Власти Флориды объявили эвакуацию почти 7 миллионов человек из-за урагана «Ирма»

Во Флориде объявлено об эвакуации более 6,5 миллиона человек из-за урагана «Ирма». Решение было принято после того, как ураган усилился до четвертой категории по шкале Саффира — Симпсона.

Ранее он утих до третьей категории. Ожидается, что «Ирма» доберется до побережья Флориды в воскресенье, 10 сентября. Губернатор штата Рик Скотт заявил, что всем, кому рекомендовано эвакуироваться, стоит покинуть свои дома, а тем, кто не успевает, приготовиться к серьезным последствиям стихии.

Уже сейчас во Флориде из-за сильного ветра без электричества остались более 200 тысяч человек. Для размещения эвакуированных жителей штата организованы около 400 убежищ.