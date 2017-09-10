В популярных пабликах «ВКонтакте» начали распространять видео о «провокациях» сторонников Навального

Утром 10 сентября в единый день голосования во многих популярных пабликах в социальной сети «Вконтакте» стали появляться посты с видеороликом о подготовке сторонниками Алексея Навального провокаций на выборах.

Видео сопровождается одинаковым анонсом «Сторонники Навального готовят провокации для дискредитации ЕР на выборах». Записи в пабликах начали появляться примерно с 10 утра по московскому времени.

В частности, видео размещены в пабликах «Лайфхак» (2 миллиона подписчиков), «Было|Стало» (900 тысяч подписчиков), «Это интересно!» (почти 4 миллиона подписчиков), «Практическая психология» (более миллиона читателей), «ЯЖЕМАТЬ» (1,6 миллиона читателей) и многих других. В большинстве случаев эти паблики никакого отношения к политике и выборам не имеют. Ролик был опубликован и во множестве малоизвестных сообществ с несколькими тысячами читателей.

В самом ролике демонстрируются кадры с мероприятия, которое, как утверждают авторы, является тренингом для сторонников Алексея Навального. На видео видно, как один человек предлагает инсценировать вбросы избирательных бюллетеней в урны для дискредитации партии «Единая Россия». Из видео можно сделать вывод, что собеседники мужчины не одобряют его предложение, и он затем оговаривается, что он предложил это «как вариант».

Никаких доказательств, что это видео действительно было снято на тренинге оппозиционных активистов, не приводится.

Внимание на публикацию роликов обратил внимание твиттер-аккаунт @navalny_memes, где публикуются мемы об Алексее Навальном. Авторы аккаунта утверждают, что насчитали в общей сложности более 75 пабликов, где распространилось это видео.