В Москве задержали 19 участников «оппозиционной прогулки». Они были без плакатов и не скандировали лозунги

В центре Москвы задержаны 19 сторонников движения «Новая оппозиция», которые собирались устроить прогулку по городу без политических лозунгов и плакатов. За что именно они задержаны, в полиции не объяснили.

Инцидент произошел на Тверской улице. Как следует из видеозаписи задержания, участники прогулки выглядели так же, как обычные жители Москвы, гулявшие в центре столицы в день города.

Чтобы не злить власть оппозиционеры просто гуляют, т.е. внешне никак не отличаются от любой компании на улице. Но их все равно винтят. pic.twitter.com/n3qs4QAxz1 — Грани.Ру (@GraniTweet) September 10, 2017

Также в Москве 10 сентября задержали двух активистов «Открытой России» у здания мэрии. Они были в костюмах рака и оленя (имеются в виду отсылки к фамилии вице-мэра Анастасии Раковой и к оленеводству, распространенному в родном для Сергея Собянина Ханты-Мансийском округе) и держали таблички с надписью «Наши выборы всех поимели».