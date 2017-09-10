В Москве задержали 19 участников «оппозиционной прогулки». Они были без плакатов и не скандировали лозунги

ОВД-Инфо
14:49, 10 сентября 2017

В центре Москвы задержаны 19 сторонников движения «Новая оппозиция», которые собирались устроить прогулку по городу без политических лозунгов и плакатов. За что именно они задержаны, в полиции не объяснили.

Инцидент произошел на Тверской улице. Как следует из видеозаписи задержания, участники прогулки выглядели так же, как обычные жители Москвы, гулявшие в центре столицы в день города.

Также в Москве 10 сентября задержали двух активистов «Открытой России» у здания мэрии. Они были в костюмах рака и оленя (имеются в виду отсылки к фамилии вице-мэра Анастасии Раковой и к оленеводству, распространенному в родном для Сергея Собянина Ханты-Мансийском округе) и держали таблички с надписью «Наши выборы всех поимели».

10 сентября в России проходит единый день голосования. В Москве в этот день начались выборы муниципальных депутатов.

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